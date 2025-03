Juve in Nazionale: gol per Adzic con il Montenegro Under19

La Juve ha pubblicato un report sulla prestazione di Adzic in nazionale: “Nella prima sfida del gruppo B di qualificazione agli Europei Under 19, la selezione giovanile del Montenegro ha pareggiato 1-1 la sfida contro la Slovacchia U19 in un match in cui a trovare la via del gol è stato Vasilije Adzic; autore della rete del momentaneo 1-0 dopo 16 minuti di gioco. Un gol arrivato grazie a una perfetta ripartenza da parte del Montenegro U19, a cui ha dato il via lo stesso Adzic con un bel passaggio in profondità; rapido poi ad attaccare l’area di rigore e a chiudere il triangolo anche grazie all’ottimo velo e alla giocata dei suoi compagni”.