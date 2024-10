Juve in Nazionale: le prestazioni dei giocatori in campo ieri e chi scenderà in campo oggi - JuveNews.eu

La Juve ha pubblicato un interessante resoconto sulle prestazioni dei giocatori bianconeri in nazionale: “Dopo soli due minuti ieri, 11 ottobre, l’Italia era in vantaggio con il Belgio all’Olimpico di Roma. E il gol lo segnava Andrea Cambiaso , ribadendo sottoporta una corta respinta del portiere. Il match sarebbe poi terminato 2-2, con l’Italia avanti 2-0, rimasta in 10 e poi raggiunta: una bella occasione persa per restare da soli primi nel girone (ora gli Azzurri sono affiancati dalla Francia). Partita intera in campo per Jonas Rouhi , con la Svezia Under 21 contro la Georgia. Gli svedesi hanno vinto 3-2 il match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria. Non ha invece preso parte Cabal al match (Qualificazioni Mondiali) giocato a El Alto, in Bolivia, fra la Bolivia e la Colombia, vinta dai padroni di casa 1-0″.

Italia U20 vs Inghilterra, 1-2 | In campo Anghelé

Repubblica Ceca vs Romania U20 0-1 | Non ha giocato Florea

Italia U19 vs Galles, 3-3 | Non in campo Pagnucco

Belgio U18 vs Arabia Saudita, 5-1 (Amichevole)

Italia U18 vs Austria, 0-2 (Amichevole, sospesa per pioggia nella ripresa) – In campo dall’inizio Verde

Juve, i bianconeri in campo oggi