Juve in nazionale: sorridono gli Azzurri e Yildiz - JuveNews.eu

Delle prestazioni di Gatti e Cambiaso fino a quella di Yildiz: come si sono comportati i giocatori della Juve in nazionale?

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha aggiornato sulle prestazioni dei bianconeri in nazionale: “Grandi sorrisi nella serata di ieri, lunedì 9 settembre 2024, per i bianconeri impegnati con le rispettive Nazionali. Sono stati tre i nostri giocatori scesi in campo nelle scorse ore nella seconda giornata della fase a gironi di Nations League: Andrea Cambiaso e Federico Gatti con l’Italia e Kenan Yildiz con la Turchia”.

Juve in nazionale: il comunicato

“Dopo la brillante vittoria di venerdì 6 contro la Francia, la Nazionale azzurra ha vinto ancora portandosi, così, a punteggio pieno in classifica dopo i primi due turni del Gruppo 2 della League A di Nations League. Uno a due il punteggio contro Israele nel match disputato alla Bozsik Arena di Budapest, maturato grazie alle reti di Frattesi e Kean messe a segno prima della marcatura degli israeliani al 90′ con Abu Fani. Tra i bianconeri, Federico Gatti è partito titolare in questo match e Andrea Cambiaso è subentrato a gara in corso, al posto di Bellanova, a circa mezz’ora dal termine dei minuti regolamentari. Non è sceso in campo Nicolò Fagioli.

È subentrato dalla panchina, nel secondo tempo del match contro l’Islanda, anche Kenan Yildiz che, invece, era partito titolare nel primo dei due match del Gruppo 4 della League 2 disputati dalla sua Turchia. Tra le mura amiche di Izmir, la Nazionale allenata da Vincenzo Montella ha superato 3-1 l’Islanda grazie alla tripletta di Akturkoglu, centrando la prima vittoria in questa fase a gironi dopo il pareggio per 0-0 contro il Galles”, ha concluso il club bianconero.