Juve, Nasri: “Pogba? Non credo lo vedremo più a un grande livello”

Nasri ha parlato del caso Pogba alla Juve: per l'ex calciatore, in caso di un anno di squalifica il giocatore non tornerà più a certi livelli

Samir Nasri ha parlato del caso Pogba alla Juventus. L'ex calciatore ha espresso la sua opinione dopo che anch'egli, nel 2016 fu fermato per doping. Ecco le sue parole: "Se Pogba prende un anno di squalifica, credo che non lo vedremo più a grande livello, perché per dieci mesi non potrà allenarsi in un centro di allenamento. Quando successe a me, decisi di non fare nulla. Anzi, di festeggiare. Successivamente mi sono allenato col West Ham. Ci vuole tanta forza mentale, perché per dieci mesi devi allenarti a casa, in palestra, o anche fuori".