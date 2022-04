Juve, occhio al Napoli! Gli Azzurri sulle tracce di Zaniolo

Juve e Napoli sono alla ricerca di un sostituto rispettivamente di Dybala e Insigne. Entrambe le formazioni seguono da vicino Zaniolo

redazionejuvenews

Paulo Dybala al termine della stagione lascerà Torino e per questo la Juventus si è subito messa alla ricerca di un suo sostituto di livello. Per una società importante come quella bianconera, è impensabile perdere un giocatore come La Joya senza trovare un sostituto all'altezza. Ecco quindi che la dirigenza della Juventus si è messa a sondare con attenzione il terreno. I nomi più accostati ai bianconeri? Raspadori e Zaniolo, ma anche Salah, Di Maria e Werner. Per il momento nessun contatto, niente di ufficiale. L'estate è ancora lontana e ci sarà tempo per trovare un sostituto del fantasista argentino.

Nel frattempo, però, anche le altre big di Serie A hanno cominciato a lavorare in vista del mercato estivo. L'Inter, ad esempio, ha avviato i primi contatti con l'agente di Paulo Dybala, mentre Il Corriere dello Sport oggi riporta un interessamento del Napoli per Nicolò Zaniolo. Anche la squadra di Spalletti, infatti, dovrà fare i conti con un addio illustre, quello di Lorenzo Insigne. Il capitano Azzurro ha già firmato un contratto con il Toronto e al termine della stagione lascerà la Serie A. Proprio per questo motivo De Laurentiis ha chiesto informazioni alla Roma per l'attaccante classe 1999, individuato come un possibile sostituto ideale dello Scugnizzo.

23 presenze in Serie A, 2 gol, 4 assist, 9 ammonizioni e 2 espulsioni: la stagione di Nicolò Zaniolo alla Roma non è stata esaltante. Arrivato in giallorosso come contropartita nell'affare Nainggolan, il giovane attaccante italiano ha subito colpito tutti a Trigoria, tanto da esordire in Champions League contro il Real Madrid. Il suo futuro sembrava radioso, poi il doppio terribile infortunio al crociato ha rallentato la sua crescita. Ora a 22 anni Zaniolo è pronto al salto di qualità e la Juventus, così come il Napoli, potrebbe essere il palco perfetto. Costo del cartellino? Circa 35 milioni di euro. Chi riuscirà ad accaparrarselo?