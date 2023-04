Le probabili formazioni di Juve-Napoli: Allegri pensa al doppio bomber

Dopo il pareggio per 1-1 contro lo Sporting CP e il passaggio del turno in Europa League, la Juve si prepara a tornare in Serie A. Domenica alle 20:45 i bianconeri affronteranno il Napoli, un big match che rischia di essere decisivo per la stagione della Vecchia Signora. Dopo la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, infatti, la squadra di Allegri ha momentaneamente riavuto indietro i punti tolti e si trova ora al terzo posto in classifica. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.