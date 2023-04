Juve-Napoli, Marelli boccia l’arbitro Fabbri e Aureliano al VAR: “Errore grave”

Come in ogni big match che si rispetti, anche in quello tra Juve e Napoli non sono mancate le polemiche arbitrali. La direzione di gara di Fabbri e dell'arbitro al VAR Aureliano hanno infatti lasciato a desiderare. A sottolinearlo è stato anche l'ex arbitro Luca Marelli, che ai microfoni di Dazn ha analizzato: "Il gesto di Gatti era fuori contesto, col pugno destro colpisce Kvaratskhelia sul volto. Si rende subito conto di aver commesso una sciocchezza e chiede scusa, ma quello non conta: doveva essere espulso. Il VAR Aureliano ha colpe per non essere intervenuto".