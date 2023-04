Juventus-Napoli, le pagelle di Di Livio: “Nessun dubbio sul peggiore, voto 5”

Serata abbastanza tranquilla per lui, nonostante di fronte ci fosse il Napoli, prossimo campione d'Italia. Kvaratskhelia, Osimhen e soci non sfondano per oltre 90 minuti. Poi, nel finale e proprio dopo un grandissimo intervento su Osimhen, viene bucato da Raspadori. Gran sinistro al volo dell'attaccante azzurro, col pallone che finisce in mezzo alle gambe di Szczesny. Gran peccato. Voto: 5,5