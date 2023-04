La moviola di Juve-Napoli, male Fabbri: il fallo di Gatti era da rosso

Il copione della partita tra Juve e Napoli è stato chiaro sin dai primi minuti di gioco: azzurri in possesso della palla e bianconeri chiusi in difesa e pronti ripartire. Una sfida priva di particolari emozioni e fondamentalmente pulita e corretta, ma nonostante questo la prestazione dell'arbitro Fabbri è da bocciare .

L'episodio cardine è al 33' del primo tempo, quando Gatti colpisce Kvaratskhelia con un pugno. Detta così sembrerebbe un fallo evidente, ma in realtà la dinamica dell'azione non è così chiara, e più che di pugno si potrebbe parlare di colpo al volto. In ogni caso il gesto di Gatti è volontario e avrebbe meritato un cartellino rosso. Se l'errore dell'arbitro, che ha lasciato correre, c'è, è ancora più grave l'errore del VAR. Aureliano vedendo l'azione avrebbe dovuto richiamare Fabbri al monitor per controllare la condotta antisportiva del difensore della Juve.