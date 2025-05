Conte alla Juve? Zazzaroni: “A Torino c’è grande ottimismo”

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato delle voci che vorrebbero Conte alla Juve

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Ivan Zazzaroni ha parlato delle voci che vorrebbero Conte alla Juve: “C’è un grande ottimismo a Torino, si pensa che Conte si libererà dal Napoli. Io registro questo ottimismo, fino a poco tempo fa ero convinto rimanesse, oggi la penso diversamente. La Juve? Ho guardato Inter e Napoli, ma Tudor ha la stessa media di Thiago Motta. Tutto questo miglioramento francamente non l’ho visto, ho visto un po’ più di equilibrio ma siamo lì”.

Napoli, le parole di Oriali e Conte

Nel pre partita di Parma-Napoli Oriali, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, ha detto: “Futuro Conte? I rumours non ci interessano, li abbiamo sempre tenuti fuori. Non ci siamo assolutamente fatti influenzare da tutte le voci che potevano disturbarci per il nostro grande obiettivo”. Conte a fine partita ha poi detto: “La vittoria dello scudetto mi ripagherebbe di tutto quello che ci ho messo quest’anno, ho messo tutto. So anche di essere molto stanco, arrivo giusto giusto a fine campionato e Napoli è una piazza bellissima ma c’è una richiesta molto alta. A volte molto più alta delle reali possibilità, io sento una grandissima responsabilità. Man mano che siamo andati avanti abbiamo capito che potevamo stare in testa alla classifica”. E intanto attenzione, parlando di Antonio Conte alla Juve poco è fa è arrivato un aggiornamento pesantissima. Vi lasciamo il link qui sotto, se vi interessa leggerla.

