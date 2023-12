Juventus-Napoli, la moviola della partita: Orsatto non sempre perfetto

La moviola della sfida tra Juventus e Napoli promuove con riserva l'arbitro Orsato: una partita non semplicissima per il direttore di gara

La partita della quindicesima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli non risulta una partita semplicissima per l'arbitro Orsato . Il match viene giustamente arbitrato con una certa fluidità ma sono molti i falli ripetuti. In particolare, sono forse un po' troppo tollerati gli interventi fallosi dei bianconeri che portano alla lunga all'innervosirsi della gara. L'ammonizione nel primo tempo di Kvaratskhelia nei confronti di Gatti appare eccessiva.

Qualche perplessità la lascia anche la decisione di considerate nel primo tempo in posizione di fuorigioco il terzino del Napoli Di Lorenzo. La parata di Szczesny toglie Orsato dall'impaccio ma il rimpallo fortuito tra i due difensori bianconeri metteva regolarmente in gioco il calciatore degli azzurri. In caso di gol non è certo che si sarebbe potuti ricorrere al Var in quanto la decisione sarebbe stata a discrezione del direttore di gara. Bene invece sul gol in fuorigioco nella ripresa di Osimhen, anche se piuttosto semplice da vedere.