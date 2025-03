Juve, Motta verso l’addio: ecco perchè non è stato già esonerato

La panchina di Thiago Motta è sempre più in bilico: la Juve studia i sostituti. Il tecnico non è stato già esonerato solo per un motivo

Quattro gol subiti contro l’Atalanta, tre contro la Fiorentina. Due prestazioni a dir poco deludenti che si aggiungono all’eliminazione dalla Champions League e Coppa Italia: la stagione della Juve è stata fin qui un totale fallimento. Ora non resta che cercare di terminare tra le prime quattro in classifica, così da qualificarsi alla prossima Champions ma per il momento i bianconeri sono quinti. Anche questo obiettivo è quindi a rischio. Non a caso in moltissimi hanno chiesto a gran voce l’esonero di Thiago Motta nel corso di questa pausa nazionali, così da iniziare subito un nuovo ciclo e avere qualche giorno a disposizione per impostare il lavoro. Il tecnico è stato invece confermato… ma si giocherà il tutto per tutto contro il Genoa. Perchè non esonerarlo subito?

Juve, a Genoa il tutto per tutto: l’esonero si avvicina

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza della Juve sta già preparando il dopo Thiago Motta, con Mancini e Tudor in pole position. Quando potrebbe arrivare l’esonero? Dopo il Genoa, ma la frattura è già evidentissima. Motta avrà a disposizione i 90 minuti contro i rossoblù per vincere certo, ma soprattutto convincere. Non basterà una prestazione mediocre per salvare la sua panchina che è già pericolosamente in bilico. L’esonero sarebbe infatti potuto arrivare anche ora, se non fosse per motivi di bilancio. Esonerandolo prima del 31 marzo, infatti, la Juve sarebbe costretta a un aumento di capitale, mentre dal 1 aprile in poi il suo esonero andrebbe a rientrare nel trimestre successivo. Nel frattempo c’è un intreccio di mercato con Napoli: sul piatto Osimhen e Cambiaso <<<