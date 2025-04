Le probabili formazioni di Juve-Monza: Kolo e Yildiz dal 1′

In vista del match di Serie A tra Juve e Monza andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

A cinque giornate dal termine della Serie A la Juve non è più tra le prime quattro squadre in classifica ed è quindi al momento fuori dalla zona Champions League. La situazione è chiara: serve vincere, a ogni costo. Il quarto posto è infatti un obiettivo chiave sia da un punto di vista sportivo che economico. Per questo contro il Monza non sono permessi errori, serviranno i tre punti. Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Juve-Monza, le probabili formazioni

La Juve si prepara a scendere in campo con il consueto 3-4-2-1 di Tudor. In porta Di Gregorio con Kalulu, Veiga e Kelly a comporre la linea di difesa. Larghi sulle fasce McKennie e Cambiaso, con Locatelli e Thuram a centrocampo. Sulla trequarti ancora out Koopmeiners, mentre dovrebbe recuperare Yildiz. Insieme a lui Nico Gonzalez, entrambi a supporto di Kolo Muani. Out per infortunio Vlahovic.

Juve (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Tudor.

Monza (3-5-2): Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta.

