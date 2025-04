Verso Juve-Monza, il ricordo dei match del passato

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare i match del passato contro il Monza: il report del club bianconero

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha voluto ricordare i match del passato contro il Monza: “La partita di domenica 27 aprile 2025 tra Juventus e Monza sarà soltanto la quinta gara ufficiale a Torino tra le due compagini. Basti pensare che prima delle tre sfide più recenti tra bianconeri e biancorossi in terra piemontese, datate rispettivamente 19 e 29 gennaio 2023 e 25 maggio 2024, c’era un solo precedente in Coppa Italia tra le due squadre e risaliva al 28 agosto del 1985. In campo, contro i brianzoli al Comunale, c’era anche Michel Platini”.

Juve, i precedenti contro il Monza

“Juventus-Monza era la terza gara del girone eliminatorio della Coppa Italia. Non era la prima uscita della Signora davanti al pubblico torinese, i bianconeri avevano debuttato con la Casertana, vincendo 6-2. Tra gli elementi di maggiore curiosità c’era Michael Laudrup, il danese acquistato dalla Juventus, che dopo averlo fatto maturare nella Lazio lo aveva ripreso per puntare fortemente sul suo talento. Juventus e Monza erano due squadre agli antipodi. I bianconeri si apprestavano a vivere una delle stagioni più belle della loro storia, con la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo e lo Scudetto numero 22. I brianzoli, invece, sarebbero retrocessi in Serie C al termine della stagione 1985/1986. Eppure, in quella serata, fu necessario un gol di Manfredonia con un gran tiro da fuori area per rimediare allo svantaggio determinato da Antonelli. La gara finì 1-1, con una certa sorpresa”, ha concluso. Nel frattempo arriva una notizia di mercato: secondo Balzarini la Juve può fare un colpo a sorpresa <<<