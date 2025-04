Locatelli: “Oggi la gara va portata a casa”

Manuel Locatelli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'ultima sconfitta.

Manuel Locatelli, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della partita con il Monza. Ecco le sue parole a Sky: “Oggi è una di quelle gare che bisogna cercare di portare a casa sì o sì, in ogni modo possibile. Servirà una grande partita, seria, giochiamo in casa nostra e dovremo cercare di vincere. Sconfitta a Parma? Abbiamo analizzato quello che abbiamo sbagliato in settimana, ci sono tante cose su cui dobbiamo migliorare, ma oggi abbiamo un’altra occasione e dobbiamo cercare di sfruttarla al meglio. E’ inutile fare calcoli e pensare ad altre cose, bisogna avere la testa per giocare e vincere oggi, basta”.