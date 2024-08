Juve NG, Montero: “Giana Erminio? Non sarà facile, daremo il massimo”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen in vista del primo turno di Coppa Italia di Serie C contro la Giana Erminio

La Juve Next Gen si prepara a scendere in campo per la prima sfida ufficiale della stagione, nel primo turno di Coppa Italia di Serie C contro la Giana Erminio. In vista della partita l’allenatore bianconero Montero ha detto: “Queste settimane di preparazione sono andate benissimo: abbiamo fatto tante doppie sedute e ciò che è stato maggiormente importante è l’intensità con cui si sono allenati i ragazzi. Sono contento di come hanno lavorato tutti, compresa la collaborazione che hanno dato e stanno dando coloro che sono in partenza. Siamo decisamente soddisfatti, adesso arrivano i risultati che pesano”.

Juve, le parole di Montero

“Sappiamo non sarà semplice però vogliamo puntare al meglio – ha continuato -. Possiamo promettere che saremo una squadra tosta, dura da battere e che daremo sempre tutto sul campo. E mostrare anche un bel gioco, far vedere che siamo la Juventus. L’esempio più chiaro è quello che è successo l’anno scorso: con l’U19 abbiamo giocato tante partite con giocatori molto più giovani rispetto agli avversari ma la squadra ha sempre dato il massimo. E questa deve essere una linea di continuità della Juventus che non deve cambiare in nessuna categoria”.