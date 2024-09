Juve, Moggi: “Scudetto? La distanza dall’Inter è aumentata…”

Luciano Moggi ha parlato delle ambizioni Scudetto della Juventus: per l'ex dirigente, il gap tra Inter e le rivali sarebbe ancora maggiore

Dalle pagine di Libero, Luciano Moggi si è espresso sulle ambizioni stagionali della Juventus. Ecco le sue parole: “La distanza tra Inter e rivali è aumentata. La squadra campione d’Italia non è che abbia strafatto, anche perché i suoi dirigenti avevano già fatto tutto senza aspettare l’apertura. Poi in campo, a San Siro, ha annichilito l’Atalanta e ha dato dimostrazione dello strapotere che la contraddistingue”.

Moggi: “I tifosi della Juve hanno dovuto riavvolgere il film…”

L’ex dirigente bianconero ha aggiunto: “La Juventus, che ha detta di tutti aveva bisogno di rinforzi in ogni reparto, ha invece dovuto movimentare questa sessione estiva di mercato, meritandosi addirittura il titolo di regina. Appena all’Allianz si è presentato un avversario diverso, ma non eccelso come qualità, la Roma, i tifosi hanno dovuto riavvolgere il film che si erano fatti”. E sempre parlando di Juventus, attenzione: sta circolando una pesante notizia di calciomercato <<<