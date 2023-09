Juve, Moggi: “I tifosi dovrebbero smettere di criticare: la squadra è questa”

Intervenuto sulle pagine di Libero l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha scritto: "A Torino, sponda Juve, i tifosi dovrebbero smetterla di criticare mister e società o deprimersi per il pareggio interno con il Bologna per poi esaltarsi dopo la vittoria contro la Lazio che, in questo momento, naviga a vista".