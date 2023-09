Juve, Moggi: “Ho sempre avuto un buon rapporto con gli ultras: ecco perchè”

Dopo tanti mesi di assenza gli ultras bianconeri sono tornati allo Juventus Stadium . La lotta tra i tifosi e il club sul costo dei biglietti non è però ancora finita.

Intervenuto su Radio Bianconera l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha detto: "Il rapporto coi tifosi è sempre stato buono, anche perché io ponevo la questione dei biglietti in omaggio. Agli ultras non conveniva rompere questo accordo, perché veniva meno questa condizione e perché la Juve vinceva sempre con me".