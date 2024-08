Moggi: “La Juve è fresca e piena di gioventù, ma ci vuole calma”

Intervenuto su Elleradio l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha parlato della squadra di Thiago Motta

Intervenuto su Elleradio l’ex presidente della Juve Luciano Moggi ha detto: “La Juventus di ora è viva, fresca e piena di gioventù, ma siamo solo all’inizio e ha incontrato delle squadre che non sono certamente il Real Madrid. Ci vuole calma. Ha mostrato delle caratteristiche molto interessanti, perché gioca molto più alta e ha una carica agonistica bestiale. Si è vista la Juve giocar bene, ma guardate anche i singoli calciatori”.

Juve, le parole di Moggi

“Avete visto un calciatore perdere la palla e non andare subito a riconquistarla con cattiveria? Nel Milan ci sono mezzepunte che perdono la palla e non vanno mai a riprenderla, facendo partire i contropiedi degli avversari. Con il Verona, la Juve ha dimostrato carattere, oltre che gioventù. Queste sono le doti nascoste che tanti non vedono, ma che contano”, ha concluso.