Juve, il ministro Abodi si scusa con Vlahovic: “No al razzismo”. Ora la FIGC…

Sul proprio profilo Twitter il ministro per lo sport Abodi ha scritto: "Il mio no, il nostro no al razzismo non può, non deve, non vuole avere il colore di una maglia o della pelle, non riguarda una religione o un popolo: vale sempre! Come il rispetto: vale sempre! E chi sbaglia ne deve rispondere, sempre e ovunque. Le nostre scuse a Dusan Vlahovic!".