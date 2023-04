Caso Lukaku, emessi 171 Daspo per i tifosi bianconeri

La Questura di Torino ha emesso 171 Daspo per la vicenda Lukaku ed i relativi cori razzisti alla punta belga.

Il caso Lukakucontinua a tenere banco. Dopo la squalifica, il ricorso respinto e la successiva grazia concessa da Gravina, continuano le sanzioni per i tifosi che si sono resi protagonisti di cori razzisti. Infatti, la Questura di Torino ha annunciato che 171 supporters bianconerihanno ricevuto un Daspo. Nella nota si parla anche dei cori dei tifosi interisti sulla tragedia dell'Heysel. Per quest'ultimo provvedimento è stata trasmessa alla Procura della FIGC una nota per lo specifico fatto avvenuto.