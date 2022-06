Juve, senti Milito: “Di Maria è ancora un grande campione, non so però…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport Milito ha parlato del possibile attacco da sogno dell'Inter e della situazione di Di Maria e la Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex attaccante dell'Inter Diego Milito ha parlato del possibile attacco da sogno dei nerazzurri: «Non ci stiamo annoiando. Su Lukaku ormai ci siamo, che colpo! Ha dimostrato di poter cambiare non solo l’Inter, ma tutta la A. Poi vediamo che succederà con Dybala: farebbe comodo a tutti. Se c’è una possibilità, allora va colta al volo. Sarebbe una risorsa in una squadra che è già completa. La Joya sarebbe nel club giusto per azzerare e ripartire. E non cambierebbe campionato: conosce bene la A, non farebbe fatica. Squadra e tifosi lo accoglierebbero benissimo, la voglia di rivincita farebbe la differenza».

Quale trattativa sorprende di più? «Lukaku è innamorato dell’Inter, mi sorprende più Dybala: dopo tanti anni alla Juve, sembrava destinato a concludere la carriera là. Mi ha colpito che sia stato lasciare andare, ma in nerazzurro lo vedo bene...». Ma Lukaku torna a Milano dopo un solo anno, un trasferimento particolare: «I nerazzurri ritroveranno un attaccante affamato, con la rabbia positiva che ha chi vuole dimostrare di essere sempre un top dopo l’anno no al Chelsea. Ha ancora tanto da dare, su questo non ci sono dubbi. Lukaku invece ritroverà una squadra che gioca in maniera diversa, ma sapranno adattarsi l’uno all’altra, lui alla squadra e la squadra a lui. Lo spingono il senso di rivalsa e l’amore per la maglia. Senza scordarsi, però, degli altri: ovviamente Lautaro, ma pure Correa e Dzeko. Comunque vada. l’Inter avrà un grande attacco».

Ma se dovessero arrivare entrambi chi giocherebbe? «Bel problema per Inzaghi, un bellissimo problema... Viste le tante partite, ci sarà comunque spazio per tutti. Sappiamo di cosa siano capaci Lautaro-Lukaku, e Dybala potrebbe giocare con entrambi. E pure dietro a loro». Chiosa finale sul connazionale Di Maria e i problemi con la Juve: «Non so quali siano i suoi desideri, ma è ancora un campione: la Juve ha avuto una grande idea, farebbe la differenza».