Durante: “Juve-Dzeko? Passo indietro per i bianconeri”

redazionejuvenews

Sabatino Durante, agente FIFA e grande esperto di calcio sudamericano, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nella trasmissione 1 Football Club. Al Napoli è stato accostato Galoppo del Banfield: "Ragazzo con il passaporto italiano, Galoppo è un buon giocatore, abile in tutti i ruoli di centrocampo. Potrebbe essere una mezzala, ma in realtà ricoprirebbe anche la posizione in mezzo al campo di Demme al Napoli. Ha siglato alcuni gol, è un centrocampista box to box, tuttavia non è un fenomeno". Alle squadre italiane ha consigliato anche altri nomi: "Ho consigliato anche altri nomi al ds del Napoli per quel reparto, mi auguro che vengano presi in considerazione. In Italia, comunque, non ci sono e non saranno ingaggiati giocatori di livello a causa degli scienziati del calcio a senso inverso. Torneranno Lukaku e Pogba poiché si preferisce virare sull'usato".

La Juvecerca un vice Vlahovic: "Prendendo Dzeko, si ritorna al discorso precedente. È come se si puntasse su una macchina usata, non si potrà così pensare di possedere un patrimonio per il futuro. Ad esempio, basta pensare a un calciatore come José Maria Lopez, un 2000 con caratteristiche simili a Scamacca: perché non si potrebbe puntare su di lui, sborsando anche una cifra più bassa? Anche la storia del passaporto è uno dei tanti limiti che non hanno alcun senso. Il club sembra stia vivendo quasi un ridimensionamento, ingaggiare Dzeko sarebbe un passo indietro. Lautaro Martinez all’età di Lopez aveva fatto meno gol, e questo ragazzo non sa fare solo la prima punta ma anche l'esterno. Con lo stipendio di Dzeko si può prendere un calciatore che tra un paio di anni varrà 50/60 milioni di euro".

Per quanto riguarda il capitolo Milan, ha dato un parere sul cambio di proprietà: "Bisogna aspettare gli sviluppi della situazione. È certamente in ritardo, i piani non sono positivi, ma mi auguro che per Massara e per il Milan la situazione migliori il prima possibile".