Juve, Milik: “Non so se sono la prima scelta, ma io voglio giocare”

Intervenuto su Zoom, Arkadiusz Milik ha presentato l'imminente Soccer Champions Tour, ovvero la tournée estiva che vedrà impegnata la Juventus. L'attaccante polacco, acquistato definitivamente dal Marsiglia dopo il prestito della stagione scorsa, ha promosso il calcio americano come una realtà in crescita. Ecco cosa ha detto: "Negli Usa c'è una situazione diversa. Cinque-sei anni fa ero in New York, andavo in un parco e c'era il campo da basket con le persone che giocavano a quello. Poi sono tornato in America e le persone giocavano a calcio. Sto iniziando a vedere il cambiamento, molte persone sono interessate al calcio. Questo ci rende orgogliosi e proviamo a rendere questo sport ancora più grande qui. No non sto pensando tanto ai Mondiali negli USA, ci sono ancora tante partite e tanti anni davanti. Ogni evento è importante, quello è il più grande, ma non voglio guardo così in avanti. Vedremo se saremo in grado di qualificarci per il Mondiale. Pulisic al Milan? Tanti ragazzi lo supporteranno dagli Usa. Oggi è arrivato al Milan. Il Milan lo affronteremo negli Usa e sarà un buon momento per prepararci".