Juve, il riassunto del giorno: dai saluti a Di Maria alla conferma di Milik

La giornata di oggi si è aperta con la conferma ufficiale dell'acquisto di Milik : il polacco è diventato a tutti gli effetti un giocatore bianconero. La società ha formalizzato il passaggio del centravanti dall'OM per una cifra pari a 6 milioni di euro più uno di bonus. Con questo post su Twitter la Juventus ha deciso di ripercorrere questa prima stagione del polacco in bianconero:

Per un Milik che torna alla base, c'è un Di Maria che parte. Dopo i ringraziamenti della società bianconera, secondo i media portoghesi, il neo campione del Mondo sarebbe vicino al Benfica. Intanto la Juve pensa a Zaniolo come nuovo innesto in rosa dal Galatasaray. Impossibile poi escludere la partenza di Federico Chiesa, finito nel mirino di diversi top club europei (come il Liverpool e il PSG): il suo contratto con la Juve scadrà tra due anni, ma non è escluso che possa lasciare Torino già in questa finestra estiva di mercato.