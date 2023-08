Juve, occhio al Milan. Giroud e Pulisic: “Scudetto? Sarà un campionato lungo”

Al termine della partita il francese ha avvertito le pretendenti allo scudetto: " Sappiamo l’importanza di cominciare bene la stagione. Così è una buona risposta ma il campionato sarà lungo . Sapevamo che loro avevano vinto, dovevamo far vedere oggi che eravamo quasi pronti".

Pulisic ha poi aggiunto: "Vogliamo vincere lo Scudetto, competere per ogni titolo, segnare e far segnare gol. Aiutare la squadra a vincere titoli. Favoriti? E' presto per dirlo".