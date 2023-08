Juve, Criscitiello: “Bianconeri da Scudetto, Giuntoli pericoloso”

Criscitiello ha approfondito i temi di casa Juve: il giornalista ha parlato sia della corsa Scudetto che del mercato orchestrato da Giuntoli

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello ha analizzato la situazione in casa Juventus dopo il convincente successo con l'Udinese. Nella disamina del giornalista c'è però uno spazio molto ampio dedicato al calciomercato: "Intervengo da Lecce. Ha segnato… non lo so. Mentre vi scrivo sono appena arrivato a Lecce, quindi non vi commento Lecce-Lazio o Udinese-Juventus. Voglio parlare di mercato e di questo rush finale bellissimo dove tutti si riducono all'ultimo e poi si lamentano che il campionato inizia con le trattative in corso. Ipocrisia. Giuntoli è pericoloso. Non si sente, non parla, non dorme e quando è così diventa come un lupo mannaro. Finora, agli occhi dei tifosi juventini, non ha fatto ancora nulla. La Juventus è ferma e aspetta le occasioni. Ma adesso scende in campo e deve chiudere i colpi. La Juventus ha bisogno di rinforzi mirati. Non si parla più di Lukaku e questo è un segnale. Berardi litiga con il Sassuolo (ne parleremo tra poco) e questo è un altro segnale. Allegri è sereno e tranquillo perché ha avuto rassicurazioni sul mercato. Non solo per le entrate ma anche per le uscite. A questa squadra servono almeno 3 innesti di valore".

Juve da Scudetto — Il giornalista ritiene la Juventusuna candidabile indiscutibile alla vittoria finale del titolo di Serie A: "La Juve può vincere lo scudetto? Certo. Non ci sono campionati dove, almeno sulla carta, la Juve non parta con l'intenzione di arrivare prima. Quest'anno ha due vantaggi enormi: l'assenza delle coppe e il senso di rivalsa di Allegri e della società. Quando la Juve è ferita diventa pericolosa. Dovevi ammazzarla, forse, ma se non ci sei riuscito e si rialza devi scappare. Ai tifosi e alla società hanno fatto vivere un anno di inferno. Questo campionato è la vera liberazione".

Sul calciomercato — Ultima parte dell'approfondimento è dedicato interamente alla vicenda tra Juve, Sassuolo e Domenico Berardi. Ecco cosa ha scritto: "Dicevamo di Domenico Berardi e del Sassuolo. Carnevali sostiene che la Juventus non abbia rispettato patti e tempistiche. Non lo sappiamo perché non conosciamo i dettagli della trattativa. Se, però, Berardi vuole andare dopo anni di eterno amore folle ad una piccola piazza come Sassuolo non si può trattenerlo. Certamente Carnevali deve portare a casa i suoi 28 milioni di euro più bonus, ci mancherebbe, ma non può far saltare la trattativa. Per il bene del calciatore che se lo merita e non per rispetto nei confronti della Juventus. Il Sassuolo ha dato tantissimo al calciatore ma Berardi è stato uno "psicopatico" per anni a rifiutare grandi club per il gusto di restare in Provincia. Adesso che si è convinto vada a dimostrare quello che vale. Anche perché la vita calcistica, così come quella terrena, non è eterna. Poi ci sarebbe da discutere se Berardi serva realmente alla Juve o meno ma questo è un argomento troppo delicato e lungo da fare in 3 righe. Casomai lo approfondiamo questa sera su Sportitalia dal manto erboso del Via Del Mare di Lecce".