Sconcerti: “Se la Juve dovesse perdere contro il Milan sarebbero guai seri”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la possibile formazione della Juventus contro il Milan

redazionejuvenews

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti ha analizzato la possibile formazione della Juventus: "Kean è più esterno che prima punta, ma quando sta bene può fare entrambi i ruoli. La coppia per esempio Morata-Kean sta bene. Parlare di 4-4-2 è facile, ma in questo modulo come lo metti Chiesa? Dybala ha meno problemi, è una seconda punta, ma secondo me Chiesa è una punta. Se gli fai fare il tornante, può anche farlo, ma lo fa da giocatore normale. Ma la differenza la fa se ha campo e può dribblare". Massimiliano Allegri dovrà trovare il modo di far convivere insieme tanti talenti, per far fruttare al meglio tutte le loro caratteristiche. Non sarà un compito facile, ma se c'è un uomo che è in grado di farlo, questo è Max.

Su Juventus-Milan, il giornalista ha aggiunto: "E' più importante per la Juventus, perché il Milan ha 8 punti in più. Se la Juve dovesse perdere sarebbero guai seri. Neanche la Juve ha recuperato 11 punti di distacco. La necessità di vincere ce l'ha la Juve, il Milan può permettersi due risultati su tre. La Juventus se pareggia sarebbe in grande difficoltà, perché gli andrebbero via tante squadre". Una sfida fondamentale per il campionato bianconero, che in caso di sconfitta rischierebbe di essere particolarmente a rischio. Nulla però è ancora perduto e c'è ancora tempo per recuperare il terreno perso. Di sicuro una vittoria contro i rossoneri sarebbe importantissima, anche per il morale.

Chiosa finale sulle prestazioni in Champions League di Inter e Milan: "L'Inter ha fatto un grande primo tempo. Il Real Madrid ha fatto pesare le solite lacune difensive, è mancato Calhanoglu, che deve decidere le partite importanti e in questo deve migliorare. Era una partita che puoi sempre perdere, come lo scorso anno. A Liverpool il Milan invece ha subìto veramente tanto. Se entrava il rigore di Salah, si andava verso un risultato ben più pesante".