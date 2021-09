Juventus, Allegri prepara due importanti novità di formazione

Allegri prepara due novità in casa Juventus: 3-5-2 in fase di possesso palla, con Cuadrado e Alex Sandro larghi, e Chiesa punta.

redazionejuvenews

Contro il Malmoe è arrivata la prima vittoria stagionale della Juventus. Ovviamente l'avversario non era di altissimo livello, ma visto l'inizio di campionato dei bianconeri, non bisogna dare nulla per scontato. Ancora più importante della vittoria in se, è stato fondamentale il risultato: 3 a 0. Questa vittoria netta sottolinea due cose di fondamentale importanza. La prima è che la Juventus è riuscita a segnare, a dominare la partita e portare a casa i tre punti. La seconda è che la difesa non ha subito gol. Un evento che potrebbe sembrare normale, ma che non accadeva da una molto, troppo, tempo. Il Malmoe, come già detto, non è mai sembrato pericoloso, ma la retroguardia bianconera è comunque rimasta concentrata e vigile su tutte le offensive avversarie.

In vista dei prossimi impegni, Massimiliano Allegri potrebbe riproporre quanto di buono visto nella sfida di Champions League, a partire dal modulo. I bianconeri potrebbero nuovamente schierarsi in campo con un 4-4-2 simile a quello visto sotto la gestione Pirlo, che in fase di possesso si trasforma in un 3-5-2. Il terzino destro Danilo si stringe per diventare il terzo difensore centrale, insieme a Bonucci e Chiellini. Più indietro nelle gerarchie De Ligt, che sta vivendo una fase particolarmente delicata della sua carriera. Cuadrado e Rabiot saranno gli esterni del 4-4-2, ma con l'avanzamento di Alex Sandro sulla linea dei difensori, il francese andrà a completare il centrocampo, mentre i due terzini sudamericani agiranno a tutta fascia.

Il problema a questo punto diventerebbe davanti, dove passando da un attacco a 3 a uno a 2, diminuirebbero i posti a disposizione. Dybala giocherà, fulcro della manovra offensiva bianconera. Ma chi sarà schierato al suo fianco? Kean e Morata sono le uniche due punte di ruolo presenti in rosa, e tra i due lo spagnolo sembra favorito per un posto da titolare... E Chiesa? L'esterno italiano contro il Malmoe era infortunato, ma potrebbe tornare già alla prossima giornata contro il Milan. L'ex Fiorentina è un giocatore troppo fondamentale per poter essere lasciato in panchina, e potrebbe quindi trovare posto in attacco, al fianco di Dybala. Vedremo quali saranno le scelte del tecnico bianconero.