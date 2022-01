Pioli in vista della Juve: “Sarà un match importante ma non decisivo”

Alla vigilia del big match contro la Juventus, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa

Alla vigilia del big match contro la Juventus, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa: "Che la nostra classifica sia buona è evidente, come è altrettanto evidente che la Juve sia partita non bene ma che ora li affrontiamo in un momento di ottima forma. Non sarà sufficiente domani una prestazione normale, ma servirà una prestazione di livello alto e ne abbiamo la capacità. E' una partita importante. Non sarà ancora decisiva, ma è importante perché la Juve è imbattuta da 8-9 partite e sta recuperando punti. Riuscire a vincere domani sarebbe molto importante per la nostra classifica".

Poi sugli infortunati ha aggiunto: "Calabria, Romagnoli e Bennacer sono tre rientri importanti: stanno bene e sono tutti a disposizione. Ibramivoci sta bene ed è pronto, come tutti noi. Zlatan trequartista con Giroud punta? Direi di no, magari a partita in corso". Su BrahimDiaz ha poi rivelato: "Ha avuto un calo di condizione prima della pausa invernale, ora ha la gambetta bella fresca e pimpante come ad inizio stagione. Non sempre è stato decisivo nelle ultime partite con la palla, ma lo è stato con i movimenti. Le sue prestazioni sono in crescendo, ma da lui mi aspetto chiaramente giocate decisive".

Pioli in carriera non ha mai vinto contro Allegri. A proposito il tecnico del Milan ha detto: "Dovrei guardare troppo indietro per spiegare questo dato. Domani sarà un'altra partita, sarebbe buono cambiare questo dato immediatamente". Che differenze ci saranno rispetto al match d'andata? "La Juve è cresciuta ed è in un momento positivo, ma anche noi stiamo bene. Ci sarà da combattere pallone su pallone e centimetro per centimetro". In cosa il Milan è migliore della Juventus? "Abbiamo tante qualità, soprattutto a livello tecnico e di mentalità; giochiamo con grande energia e vitalità. Poi ci sono delle difficoltà, ma che si possono superare se si gioca da squadra".