Juve-Milan, la moviola di Calvarese: “Colombo non poteva fare meglio”

Intervenuto su Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Colombo in Juve-Milan: “Colombo gestisce bene questa seconda semifinale tra Juventus e Milan, che resta comunque in bilico fino all’ultimo. A mio avviso il comasco, esclusi i “soliti noti” (Guida, Mariani, Doveri), è di gran lunga il miglior arbitro italiano emergente in questo momento. In una partita sempre aperta riesce a “sparire” dal campo: per un arbitro, in queste condizioni, non c’è niente di meglio”.

Juve, la moviola di Calvarese

“Nel primo tempo pochi episodi da segnalare. Corretta l’ammonizione di McKennie, autore di un fallo su Bennacer involato in ripartenza. Giusto non sanzionare l’intervento di Koopmeiners, che nella corsa colpisce Bennacer coi tacchetti all’altezza del viso ma in maniera del tutto involontaria e inconsapevole. Sull’azione del rigore per il Milan: prima Savona interviene in modo pulito su Theo Hernandez, poi Locatelli non si accorge dell’arrivo di Pulisic e gli colpisce la gamba, senza toccare il pallone. Penalty ineccepibile giustamente assegnato dal campo da Colombo. Nel finale altri due provvedimenti disciplinari a carico del Milan: giusti i gialli per Emerson e Pulisic, entrambi per fallo. Colombo riesce a sedare anche qualche accenno di protesta nel primo tempo, adottando l’opzione del dialogo con Thiago Motta che lamentava un mancato fischio”, ha concluso.