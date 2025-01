Juve-Milan, la moviola di Calvarese: “Eccessivi 30 falli”

La moviola di Calvarese della sfida tra Juve e Milan: l'analisi della direzione di gara di Massa fatta dall'ex arbitro per Tuttosport

Intervenuto sulle pagine di Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Massa in Juve-Milan: “Massa, tra alti e bassi, continua a dirigere big match: d’altronde ormai nella CAN sono pochi gli arbitri che possono essere designati per partite di questo livello. Porta a casa Juve-Milan, match che si rivela non particolarmente difficile. In rapporto a questo tipo di gara, e alla sua personalità, talvolta fischia troppo: 30 falli sono eccessivi”.

Juve-Milan, la moviola di Calvarese

"Nel primo tempo l'unico episodio di un certo rilievo è la scivolata di Thuram nell'area bianconera per togliere a Reijnders la possibilità di controllare e calciare. L'olandese va a terra a causa del contrasto successivo. Massa non dà rigore e fa bene: lo sviluppo è molto veloce e rapido, Thuram arriva prima anticipando nettamente l'avversario e spostando il pallone col destro. Colpisce poi l'olandese con la gamba sinistra in un movimento dinamicamente corretto, conseguente all'azione: mai fallo. Timide proteste rossonere per un contrasto tra Gatti e Theo vicino alla linea di fondo della metacampo bianconera. Non c'è fallo, entrambi provano a scivolare sul pallone ma nessuno lo prende. Nella ripresa, Gabbia forse impatta il pallone con il braccio ma viene sanzionato un fuorigioco bianconero. Non sarebbe stato comunque da penalty: l'arto è attaccato al corpo in posizione naturale. Corretti entrambi i gialli, per Bennacer ed Emerson Royal", ha concluso.