Juve-Milan, Kalulu: "Vinto con ritmo e contrasti. Su Tomori..."

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita di Serie A contro il Milan, ha parlato il difensore della Juventus, Pierre Kalulu. Ecco le sue risposte alle domande poste dallo studio.

Quanto è più semplice il lavoro del gioco quando gli attaccanti della propria squadra sono così aggressivi sull’anticipo?

“Quando loro mettono pressione lasciano meno tempo all’altro per pensare e respirare. Vuol dire che per noi anticipare è molto più facile perché possiamo essere più aggressivi e il loro passaggio sarà meno sicuro rispetto a quando hanno meno pressione. Non ho bisogno di pensare tantissimo alla profondità perché sappiamo che quando vanno sotto pressione vanno a giocare corto. Allora posso andare ad aggredire più facilmente e sembro anche più forte (sorride ndr)”.

Quali sono le tue sensazioni su questa partita rispetto a quelle precedenti?

“Per essere onesto, da tempo lavoriamo su questo. Oggi c’è stato più ritmo e contrasti vinti, ma poi alla fine giocavamo anche prima bene e con lo stesso atteggiamento. Quello che cambia è che, quando vinci 2-0, gli ultimi minuti sono molto più tranquilli di quando hai solo un gol perché basta solo un errore, un attenzione in meno per subire. E’ questo che secondo me ha aiutato tanto. Poi, sicuramente potevamo fare meglio, ma mi auguro di un buon futuro sulle prossime partite”.

Anche Tomori potrebbe effettuare il tuo stesso percorso: il passaggio dal Milan alla Juve è qualcosa di consigliato?

“Io è da cinque anni che sono in Italia e ogni anno c’è tanto rumore sul mercato. Piace tantissimo a questo paese. Io guardo solo quando sono firmati i contratti. Prima non serve a niente di parlare troppo. Poi, per me se c’è un passaggio personalmente fa bene (sorride ndr)”.