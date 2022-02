Juve, ora c’è un marzo intenso da vivere per i bianconeri

Ieri la squadra ha vinto al Castellani di Empoli per 3-2 chiudendo il mese di febbraio. Ma quello successivo sarà denso di impegni decisivi.

redazionejuvenews

La Juventus ieri ha portato a casa tre punti sofferti ma fondamentali per la classifica, nella trasferta al Castellani di Empoli. Un 3-2 lottato fino alla fine, nel segno di Dusan Vlahovic, che ha rivoluzionato la squadra nei risultati, nell'atteggiamento e nelle prospettive. Si è chiuso così un mese di febbraio che ha visto la squadra di Massimiliano Allegri restare imbattuta. In campionato sono arrivate le vittorie con Verona ed Empoli e i pareggi con l'Atalanta e nel derby contro il Torino. In Coppa Italia c'è stata la vittoria contro il Sassuolo, nei quarti di finale e in Champions League il pareggio contro il Villarreal nell'andata degli ottavi di finale.

Un mese che ha portato la Juventus in una posizione migliore di classifica e con passi in avanti nelle altre competizioni. Ma ora arriva il bello. A marzo si decidono i destini di una stagione e la squadra bianconera è attesa da un mese di fuoco. Tra il 2 e il 20 di marzo infatti la Juve dovrà giocare 5 partite. Si parte mercoledì prossimo, quando la Vecchia Signora sarà ospite della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, nella semifinale d'andata di Coppa Italia. L'obiettivo più vicino è più alla portata per continuare a portare trofei nella bacheca. E la partita speciale di Vlahovic, che tornerà a Firenze a poco più di un mese dal suo trasferimento.

Il 6 marzo ci sarà la gara casalinga contro lo Spezia, in un turno chiave, che vedrà affrontarsi Napoli e Milan in uno scontro diretto da cui i bianconeri potrebbero guadagnare altri punti. La domenica successiva, il 13, la Juve andrà in trasferta a Genova contro la Sampdoria. Mercoledì 16 sarà il turno della Champions League, con il ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal all'Allianz Stadium. Una gara fondamentale, da vincere per tornare ai quarti. E poi domenica 20 si tornerà a pensare al campionato, con la partita interna contro una Salernitana a caccia dell'impresa salvezza. Un vero e proprio tour de Force che Allegri dovrà affrontare con una rosa ridotta all'osso dagli infortuni, ma con la consapevolezza di essere in corsa su tutti i fronti.