Juve, da sogno impossibile a impresa possibile. La vetta a -7

Il weekend finora ha sorriso ai bianconeri, che hanno vinto a Empoli, dopo i pareggi a sorpresa delle milanesi. Ora la vetta è più vicina.

Ieri la Juventus ha ottenuto tre punti d'oroal Castellani contro l'Empoli. I due pareggi di venerdì, entrambi sorprendenti, di Milan e Inter, rispettivamente contro Udinese e Genoa, erano un'occasione troppo ghiotta da non sfruttare. Ora la classifica vede i bianconeri a quota 50 punti. In vetta rimane il Milan a quota 57, seguito dall'Inter a 55 e dal Napoli a 54, che stasera sarà impegnato allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Sette punti di distacco dalla vetta cominciano a essere stimolanti, per guardare al finale di campionato non solo in ottica quarto posto.