Juve: oltre al mercato, un gennaio di rinnovi

La Juventus si è ritrovata alla Contianssa per iniziare a preparare il nuovo anno, che la vedrà esordire contro il Napoli tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, con la partita in programma il 6 di gennaio, per poi andare a giocare allo Stadio Olimpico di Roma contro la squadra di Josè Mourinho. I bianconeri dovranno riprendere la loro rincorsa in classifica, con l'Atalanta, attualmente al quarto posto, distante quattro punti, e con le zone nobili della classifica che sono tornate ad una distanza ragionevole, anche se tutto dipenderà da quello che la squadra metterà in campo.