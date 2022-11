McKennie, un Mondiale per rilanciarsi: futuro in casa Juve o cessione?

Termina con un pareggio il primo match di McKennie con la maglia degli USA al Mondiale in Qatar: quale sarà il suo futuro, Juve o cessione?

redazionejuvenews

Giocare in un Mondiale e difendere i colori della propria nazionale è uno dei sogni di chiunque giochi a calcio. Per Weston McKennie ieri questo sogno è diventato realtà. Gli Stati Uniti, infatti, si sono qualificati per la prima volta nella storia ai gironi di una Coppa del Mondo e nella prima partita hanno pareggiato 1-1 contro il Galles. Al gol del vantaggio di Tim Weah, figlio dell'ex bomber del Milan George, ha risposto Gareth Bale su calcio di rigore.

Il giocatore della Juve ha messo in campo tutte le sue qualità a centrocampo, vera e propria dinamo nel cuore della mediana a stelle e strisce. McKennieha corso in lungo e in largo, senza mai fermarsi, utile tanto in fase offensiva quanto in quella difensiva. Per La Gazzetta dello Sport è stato uno dei migliori in campo, da 7 in pagella: "Convincente, fa l’uomo squadra, lavora su entrambe le fasi. Esce per acciacchi e i suoi calano: mica un caso".

Per Weston sarà il Mondiale del rilancio? In casa Juve l'esplosione di Fagioli gli ha tolto molto spazio e c'è già chi ha cominciato a parlare di possibile cessione. In Premier League diverse squadre sono interessate a lui e Qatar 2022 potrebbe essere una svolta, in un senso o in un altro. Giocando in bene, infatti, aumentano le possibilità di convincere la Juve a puntare su di lui... o al contrario di trovare una nuova squadra. Nel dubbio: forza WES!