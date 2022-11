Juve, Tardelli premia Fagioli: “Mi è piaciuto per atteggiamento e personalità”

L'assenza dal Mondiale in Qatar dell'Italia di Mancini è un dolore che milioni di tifosi azzurri non hanno ancora metabolizzato. Per la seconda volta di seguito la nazionale italiana non si è qualificata alla massima competizione calcistica: un vero e proprio disonore. Ora bisognerà ricostruire, ripartire da zero. Per farlo andrà dato spazio ai giovani, tanto che Mancini ha convocato per la prima volta giocatori come Pafundi (16 anni) ma anche i centrocampisti della Juve Fagioli e Miretti.