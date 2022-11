Juve, McKennie rivela: “Da ragazzino il mio idolo era Totti”

Intervenuto sul canale Youtube Kwik Goal, Weston McKennie ha parlato del suo arrivo in Italia: "Pazzesco firmare per la Juve, da non crederci. Stavo per partire per il precampionato con lo Schalke e mi dicono: potrebbe esserci un interesse reale, il coach ti chiamerà.Ma chi, Pirlo? Mi sono seduto con il telefono in mano aspettando la chiamata e pensando solo: oh mio Dio! Ricevo una chiamata dall'Italia, era la Juve: crediamo tu possa essere importante per la nostra squadra. 3-4 giorni dopo era tutto fatto. Ho firmato con la Juve il giorno del mio compleanno. Il giorno più bello della mia vita? Sì! Ma anche ricevere una chiamata da Cristiano non è stato male".