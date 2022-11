Juve, Alex Sandro su CR7: “Sta vivendo un momento difficile, va compreso”

37 anni e un Mondiale da giocare da protagonista e provare a vincere : dopo le ultime settimane burrascose, Cristiano Ronaldo ora è concentrato al 100% sul Portogallo . Anche perchè se l'ex Juve dovesse decidere di pensare al Manchester United , avrebbe decisamente molto da sistemare. La sua recente intervista , infatti, gli ha creato non pochi problemi, tanto che i Red Devils starebbero pensando a una sua cessione . La frattura con il club inglese sembra irrecuperabile.

L'età avanza, la classe c'è ma le gambe non sono più quelle di un tempo e i risultati stentano a arrivare. Il legame con il nuovo allenatore Ten Hag non è mai sbocciato e dopo qualche panchina di troppo la seconda esperienza allo United sembra ormai giunta al termine. Mentre in tanti lo attaccano, molti di quelli che lo hanno conosciuto si schierano dalla sua parte.