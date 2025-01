Juve, McKennie: “Vogliamo sempre vincere, ma va così”

Al termine della partita contro il Benfica il centrocampista della Juve Weston McKennie è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Niente da fare per la Juve che dopo la sconfitta contro il Napoli in Serie A è stata battuta anche in Champions League dal Benfica. La squadra portoghese ha infatti vinto 2-0, lasciando così i bianconeri fermi a quota 12 punti, 20esimi in classifica. La quadra di Motta sarà così costretta a giocare i playoff in cui affronterà una tra Milan e PSV. I sorteggi saranno a Nyon nella giornata di venerdì 31 gennaio, alle 12:00.

Juve, le parole di McKennie

Al termine della partita il centrocampista della Juve Weston McKennie ai microfoni di Sky Sport ha detto: “Non abbiamo fatto bene davanti, non abbiamo provato tiri o uno contro uno. Ci sono state difficoltà in attacco, nel secondo tempo avevamo tutti un altro spirito, anche nella pressione. Però deve essere tutta la partita così, non un tempo solo… Noi vogliamo sempre vincere, ma va così. Fascia da capitano? Sono qui da quasi 5 anni e aver fatto il capitano è stato un onore per me. Avremmo voluto vincere, dobbiamo trovare tutti insieme una strada, pensando di giocare per il compagno e di combattere per lui. Fuori ci sono tante critiche, dobbiamo rimanere uniti: solo noi possiamo uscire da questo momento”.