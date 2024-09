Da Cabal a Savona e Mbangula: il report sulla Juve in nazionale - JuveNews.eu

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sui giocatori bianconeri in nazionale: “Si chiude con sei bianconeri in campo questo primo break del campionato di Serie A e degli impegni ufficiali della Juventus per lasciar spazio alle Nazionali: scopriamo insieme com’è andata, con il gol di Nico Gonzalez che non ha permesso però all’Argentina di vincere con la Colombia e le ottime prestazioni dell’Italia e del Belgio Under 21.

LE SFIDE DELLE NAZIONALI SUDAMERICANE: NICO GONZALEZ NON BASTA

Vittoria importante per la Colombia di Juan Cabal – entrato nei minuti finali del match conquistato dalla sua nazionale contro l’Argentina di Nico Gonzales, autore della rete del momentaneo 1-1 per l’Albiceleste, poi nuovamente scavalcata grazie al gol dal dischetto di James Rodriguez. Successo che permette proprio alla Colombia (ancora imbattuta con quattro vittorie e quattro pareggi) di avvicinare il primo posto nella classifica delle qualificazioni per i Mondiali occupato dall’Argentina.

Più indietro invece il Brasile, fermo a quota 10 punti in classifica e costretto a incassare la quarta sconfitta in queste prime otto gare di qualificazione in trasferta contro il Paraguay ad Asuncion: decisiva la rete nel primo tempo di Diego Gomez, con Danilo rimasto in campo per 90 minuti con la selezione brasiliana.

LE GARE DELL’UNDER 21: IN CAMPO SAVONA, ROUHI E MBANGULA

Una manciata di minuti in campo nel finale del match dell’Under 21 dell’Italia per Nicolò Savona, nel match dominato dagli Azzurrini a Stavanger, contro i pari età della Norvegia, grazie alla super tripletta di Tommaso Baldanzi. Stessa sorte toccata anche a Jonas Rohui – chiamato in causa nell’ultimo quarto d’ora scarso della nervosa partita disputata dall’Under 21 della Svezia, terminata sullo 0-0 contro la Moldova U21 nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo.