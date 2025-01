Juve, Mbangula ancora in gol: “Mi piace fare gol davanti ai nostri tifosi”

Le parole dell'attaccante della Juve Mbangula al termine della partita di Serie A contro il Milan: "Abbiamo meritato"

Anche contro il Milan Thiago Motta ha preferito schierare Yildiz sulla fascia destra pur di lasciare Mbangula a sinistra. Il risultato? Partita mostruosa, Emerson Royal distrutto e una rete pesantissima, quella che ha aperto il match. Il giovane talento belga della Juve continua a brillare e la Vecchia Signora se lo gode. Intervistato da Dazn al termine della partita ha detto: “Che desiderio ho espresso per il compleanno? Non lo posso dire altrimenti non si avvera. C’era magari un gol al Milan, ma anche di più di un gol in una partita. Grande partita, abbiamo fatto bene e abbiamo meritato. Segno sempre allo Stadium, vuol dire che mi piace fare gol davanti ai nostri tifosi. Ora so che devo farli anche in trasferta, in tutte le partite se si può. Lavoro per questo”.

Juve, le parole di Motta su Mbangula

La prestazione di Mbangula ha lasciato tutti a bocca aperta ma non l'allenatore della Juve Thiago Motta. Il tecnico bianconero, che lo conosce bene e lo vede allenarsi ogni giorno, in conferenza stampa ha infatti detto: "Sta giocando bene e tanto. Loro sanno la nostra filosofia. Non è la quantità dei minuti ma la qualità: è grazie anche a lui se facciamo il secondo gol. Io guardo questa cosa, abbiamo bisogno di tutti al nostro massimo".