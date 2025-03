Juve, Mauro: “È stato dato troppo potere a Giuntoli”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex bianconero Massimo Mauro ha parlato del cambio in panchina in casa Juve

Via Thiago Motta, dentro Igor Tudor. La Juve ha deciso di dare una svolta alla squadra con un cambio in panchina. L’obiettivo è risollevare la squadra in queste ultime nove partite della stagione per arrivare almeno al quarto posto in classifica. Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex bianconero Massimo Mauro ha detto: “Salvo l’idea estiva di Giuntoli e Thiago Motta di voler provare a vincere con un gioco diverso ma la realizzazione è stata un fallimento totale. La lezione è che alla Juventus bisogna assecondare di più la storia. Sarri ha vinto lo scudetto ed è stato mandato via dopo un anno; Pirlo è stato esonerato dopo il quarto posto e la doppietta Coppa Italia-Supercoppa. E ora Thiago non ha finito il campionato”.

Juve, le parole di Mauro