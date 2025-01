Juve, Mauro: “Alcune scelte di Thiago Motta difficili da capire”

Massimo Mauro ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta, manifestando una certa perplessità su alcune scelte dettate dal tecnico

Intervenuto per La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della Juventus del tecnico Thiago Motta. Ecco uno stralcio delle sue parole: “Vedo tanti giocatori che svolgono bene il compitino, però alla Juventus non basta. Ultimamente i bianconeri hanno concesso gol a tutti: Cagliari, Lecce, Venezia, Bologna, Fiorentina… non è nel DNA Juve commettere così tanti errori individuali ed essere così distanti dalla vetta. Bremer incide, alla lunga chi lo ha sostituito non è riuscito a compensare la sua assenza. Però gli infortuni non bastano più per spiegare un periodo così lungo e negativo. Certe scelte di formazione di Thiago Motta iniziano a essere difficili da comprendere, almeno da fuori”.

Mauro: “Juve seduta. Manca personalità in campo”

Il giornalista ha proseguito: “Più che a quelle di Supercoppa, penso ai pochi minuti di Douglas Luiz contro la Fiorentina: se a questo punto uno dei colpi più importanti del mercato può essere utile solo nel recupero, beh allora c’è un problema. La Juve mi sembra seduta, manca personalità in campo. Abbiamo sempre detto che Motta è il leader della nuova Juve ed è giusto che il tecnico si stia assumendo le responsabilità. Certo che rischia la Juventus, gennaio sarà determinante. Adesso sarebbe fuori dalla Champions e in questo mese affronta Torino, Atalanta, Milan e Napoli, con in mezzo Bruges e Benfica“.