Juve, rivelazione Matthaus: “Tuchel è stato vicino ai bianconeri”

Incredibile retroscena proveniente dalla Germania e che riguarda anche la Juventus. La storica leggenda ex Inter, Lothar Matthaus, ha rilasciato un intervista ai microfoni di Goal. L'ex centrocampista avrebbe rivelato cosa accadde alcuni mesi fa, quando il Bayern Monaco ha sollevato Julian Nagelsmann dalla panchina. Un addio che ha sorpreso in molti, a partire dallo stesso ex giocatore: "È stata una grande sorpresa per molti, non solo per me. Nagelsmann ha fatto un buon lavoro e ha vinto la Bundesliga. Forse non era stato così bravo in Champions League nel suo primo anno. Ma quest'anno ha vinto contro PSG, Inter, Barcellona tutte e due le volte. In Bundesliga non è stato perfetto ma non era lontano dal trofeo. All'inizio pensavo fosse uno scherzo ma non era il primo aprile. Deve essere successo qualcosa al Bayern Monaco per prendere quella decisione".