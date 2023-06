Juve, caccia al post Vlahovic e Chiesa: tanti nomi in lista

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per il ruolo di punta la Juve segue Scamacca del West Ham, Hojlund dell'Atalanta, Wahi del Montpellier e Santiago Gimenez del Feyenoord. Di questi il nome più interessante è forse quello dell'attaccante italiano ex Sassuolo, che in Inghilterra non è riuscito a convincere fino in fondo e per questo potrebbe essere venduto. Più difficili invece gli altri nomi, con l'Atalanta che non sembra voglia privarsi di Hojlund e Wahi da tempo nel mirino dell'Arsenal. Passando invece al capitolo esterni, i nomi sondati dalla Juve sono Wilfried Gnonto del Leeds e Kamaldeen Sulemana del Southampton. Entrambi hanno il vantaggio di giocare in squadre che sono state retrocesse e quindi il loro prezzo potrebbe calare sensibilmente. Inoltre occhio a Armand Laurientè del Sassuolo, per cui i bianconeri hanno chiesto informazioni nel corso degli incontri per Frattesi.