Juve, Matteoni: “Tra Tudor e Lippi c’è stima reciproca”

Robert Matteoni ha parlato del rapporto tra Igor Tudor e Marcello Lippi spiegando come ci sarebbe stima reciproca tra i due simboli della Juve

Intervistato per TJ, Robert Matteoni ha parlato dell’influenza che avrebbe avuto Marcelli Lippi sullo sviluppo da allenatore del tecnico della Juventus, Igor Tudor. Ecco le sue parole: “Ha avuto diversi allenatori eccellenti e ricordo che all’inizio della sua carriera di allenatore mi disse che aveva imparato qualcosa da tutti e che avrebbe utilizzato quelle esperienze nel contesto della creazione della sua idea di calcio. Tuttavia è del tutto logico che Marcello Lippi sia un allenatore speciale per Igor. Lo ha avuto per più tempo, e in un periodo particolare della carriera della Juventus e di Tudor”.

Matteoni: “Nel 2002, Lippi scelse Tudor nel delicato ultimo match di Serie A”

Inoltre, il giornalista croato ha parlato di un aneddoto che riguarda le due storiche figure juventine: "Lippi aveva grande stima per Igor e ricordo quando ero lì nel 2002, credo fosse il 5 maggio, quando si giocò l'ultima partita della stagione e quella dello scudetto. Accadde a Udine e Lippi mise Tudor nel ruolo di centrocampista difensivo. Il fatto è che Igor aveva avuto seri problemi nei mesi precedenti tra infortuni alla caviglia e infiammazione agli adduttori che gli fecero saltare più di 20 partite. Ha rischiato di sottoporsi a un intervento chirurgico e di perdere il campionato del mondo con la Croazia in Giappone e Corea del Nord. Tudor, ovviamente, importante per Lippi e il tecnico era per lui un'autorità che veniva ascoltata. Penso che abbia giocato circa 70 minuti, poi è uscito perché gli faceva male la gamba. La Juventus ha vinto ed era una squadra fantastica. Buffon-Thuram, Iuliano, Ferrara, Montero (il migliore amico di Tudor) – Tudor, Davids, Conte – Nedved – Trezeguet, Del Piero".