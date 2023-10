Juve, il matrimonio con Gatti è destinato a durare: Giuntoli studia il rinnovo

Prove di rinnovo

Federico Gatti ha iniziato questa stagione tra i papabili titolari. Dopo l’errore clamoroso con il Sassuolo, il centrale difensivo ex Frosinone si è ripreso al meglio siglando anche un gol importante, il suo primo in Serie A. La Juventus sarebbe soddisfatta del suo rendimento e, come riportato da Fabrizio Romano, sarebbe in fase avanzata per il rinnovo del contratto. La trattativa potrebbe presto terminare con una fumata bianca che vorrebbe dire prolungamento fino al 2028. L'intenzione di Giuntoli è quella di chiudere la trattativa prima di Natale.